"Актуальный репортаж": Маск планирует вживлять чип в мозг человека

Американский миллиардер Илон Маск хочет начать эксперименты на людях. Речь идет о вживлении в мозг чипа, который разрабатывает его компания Neuralink.

С его помощью макака умеет играть в видеоигры силой мысли. По мнению Маска, люди могли бы использовать технологию, чтобы облегчить жизнь парализованных, а также при лечении болезни Альцгеймера и деменции.

В это же время в штатах началось расследование в отношении Neuralink. Сотрудники компании заявили, что во время экспериментов были убиты 1,5 тысячи животных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.