Летчик оценил идею замены второго пилота в самолетах на виртуального

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Заслуженный военный летчик России Владимир Попов оценил идею замены второго пилота в самолетах на виртуального. Об этом пишет RT.

До этого в Минпромторге заявили, что к концу 2024 года будет разработан "виртуальный второй пилот" самолетов.

"Сегодня автопилоты распространены у нас в авиации везде и это не считается ноу-хау. <...> Я думаю, что, это дело хорошее. То есть автоматизировать систему управления до такой степени, чтобы самолет летал самостоятельно, учитывая множество параметров: и воздушного движения, и метеорологических условий, и возможности по загрузке и центровке, и многие другие", – сказал он.

Попов отметил, что это позволит заметно облегчить работу пилота. Однако, по его мнению, человек всегда будет сохранять более достоверную степень адекватности, чем виртуальный пилот.

Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.