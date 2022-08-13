Разработчики презентовали робота-гуманоида за 100 тысяч долларов

Разработчики презентовали робота-гуманоида CyberOne стоимостью в 100 тысяч долларов. Робот умеет говорить, ходить, распознавать 45 человеческих эмоций и даже утешать, если хозяин плачет.

Однако в настоящее время компания не собирается налаживать его массовое производство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.