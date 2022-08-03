Пассажиры метро Москвы могут выиграть три месяца бесплатных поездок по Face Pay. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Главное условие – быть участником Московского урбанистического форума. Желающим необходимо скачать приложение "Метро Москвы", зарегистрироваться и подключить Face Pay. После этого необходимо отсканировать QR-код на плакате, который расположен на стенде метро на втором этаже в "Манеже".

Принять участие в конкурсе можно до 21 августа. 20 победителей определят 26–28 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

