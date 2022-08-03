В столичном метро планируют установить первые траволаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по установке первых траволаторов в Московском метрополитене, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"На пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова рассматривается возможность возведения второго вестибюля "Суворовской", который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом. В нем установят траволаторы для пассажиров", – заявил представитель мэрии.

Будущая инфраструктура будет состоять из трех блоков, включающих по четыре горизонтальных траволатора. За счет них можно будет перевезти тяжелый багаж и преодолеть весь переход всего за шесть минут.

Уточняется, что при строительстве протяженного подземного перехода и подобных ему могут быть применены специальные тоннелепроходческие комплексы прямоугольной формы. Их изготовлением могут заняться российские производители.

Траволатор – это движущаяся бесступенчатая дорожка, получающая электрическое питание, и ускоряющая горизонтальное продвижение пешеходов.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили о планах по строительству велопешеходного моста в подмостовом пространстве МЦК и СВХ. Работы станут продолжением создания единого парка вдоль реки Яузы.