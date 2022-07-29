Подземный переход появился на МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На участке Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара появился подземный пешеходный переход, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Жители района Печатники смогут через переход попасть к остановке общественного транспорта и проектируемому транспортно-пересадочному узлу "Курьяново" – отметил глава комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.
Он сообщил, что объект уже введен в эксплуатацию и рассказал подробнее о том, каким получился новый подземный переход:
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро.
В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ведомством выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в ходе строительства оборотного тупика была выполнена проходка тоннеля. Всего специалисты уложили 350 метров путей.
Тротуары расширят возле станции "Сокольники" БКЛ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: