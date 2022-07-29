Подземный переход появился на МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На участке Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара появился подземный пешеходный переход, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Жители района Печатники смогут через переход попасть к остановке общественного транспорта и проектируемому транспортно-пересадочному узлу "Курьяново" – отметил глава комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

Он сообщил, что объект уже введен в эксплуатацию и рассказал подробнее о том, каким получился новый подземный переход:



длина тоннельной части подземного перехода составляет 55 метров;

с обеих сторон сооружены пандусы;

стены облицованы морозостойким керамогранитом;

пол выложен гранитными плитами;

проведены все необходимые инженерные коммуникации.

Все необходимые проверки по оценке качества стройматериалов и возводимых конструкций были проведены, резюмировал Войстратенко.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро.

В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ведомством выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в ходе строительства оборотного тупика была выполнена проходка тоннеля. Всего специалисты уложили 350 метров путей.