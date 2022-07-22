Бочкарев: 23 станции строятся и реконструируются на четырех маршрутах МЦД

10:57
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В рамках проектов Московских центральных диаметров (МЦД) ведутся строительство и реконструкция 23 станций, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сегодня в рамках проектов Московских центральных диаметров продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры, в строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырех маршрутах", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
Он уточнил, что на МЦД-1 строится новая станция Петровско-Разумовская. Еще три платформы при этом реконструируют.
"На МЦД-2 возводится новая платформа Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла", – рассказал Бочкарев.
Глава Стройкомплекса отметил, что на перспективном МЦД-3 специалисты реконструируют четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах.
Строятся новые платформы Ольгино, Поклонная, Кутузово и Камушки, а девять других станций реконструируют, добавил Бочкарев.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.
Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: