Бочкарев: 23 станции строятся и реконструируются на четырех маршрутах МЦД

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках проектов Московских центральных диаметров (МЦД) ведутся строительство и реконструкция 23 станций, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в рамках проектов Московских центральных диаметров продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры, в строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырех маршрутах", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Он уточнил, что на МЦД-1 строится новая станция Петровско-Разумовская. Еще три платформы при этом реконструируют.

"На МЦД-2 возводится новая платформа Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла", – рассказал Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что на перспективном МЦД-3 специалисты реконструируют четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах.

Строятся новые платформы Ольгино, Поклонная, Кутузово и Камушки, а девять других станций реконструируют, добавил Бочкарев.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

