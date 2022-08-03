Дорожный ремонт завершили на Рублевском шоссе

На Рублевском шоссе завершили дорожный ремонт. Работы шли на всей магистрали и на участке дублера – от Малой Филевской улицы до Крылатской. За два месяца обновили более 240 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Отремонтировали и тротуары. Нанесли новую разметку. Для этого частично ограничили движение, установили временные дорожные знаки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.