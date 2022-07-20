Бочкарев: турникеты установили в одном из вестибюлей станции "Сокольники" БКЛ метро

18:09
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Турникеты установили в вестибюле № 2 станции "Сокольники" БКЛ метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что через этот вестибюль пассажиры смогут выйти к Песочному переулку и парку "Сокольники".
"Сейчас внутри вестибюля на полу уложен гранит, стены облицованы гранитом и мрамором – интерьер вестибюля выполняется в черных и серых тонах. Продолжается установка инженерного оборудования, в частности, выполнен монтаж турникетов", – сказал Бочкарев.
По его словам, у станции БКЛ будут два подземных вестибюля. Через первый можно будет пересесть на Сокольническую линию метро и выйти к улице Русаковской.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что художественное оформление станции посвятят труду метростроителей.
"На платформенном участке архитектурная отделка близится к завершению, декоративные панно на потолке смонтированы более чем на три четверти, работы ведутся над зонами эскалаторов", – поведал Кравцов.
Он добавил, что наличие двух переходов позволит эффективно распределять пассажиропотоки между станциями БКЛ и Сокольнической линии.
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции "Сокольники" БКЛ метро. По его словам, строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро находится в завершающей стадии. Он также рассказал, что, помимо строительства станции "Сокольники", идет благоустройство прилегающих улиц.
Собянин: строительство северо-восточного участка БКЛ метро составляет 96%
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