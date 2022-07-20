Собянин: строительство северо-восточного участка БКЛ метро составляет 96%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро находится в завершающей стадии. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра работ на станции "Сокольники" БКЛ метро.

По его словам, рабочие сосредоточили главные усилия на окончании строительства БКЛ.

"Остались два больших участка. Из них – это северо-восточный участок из семи станций. Четыре станции уже запущены и работают. Три находятся в завершающей стадии", – отметил Собянин.

Он рассказал, что, помимо строительства станции "Сокольники", идет благоустройство прилегающих улиц. Собянин добавил, что в порядок привели липовую аллею, о благоустройстве которой просили жители.

Гендиректор компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков поведал, что готовность участка со станциями "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники" составляет около 80%. При этом запуск всех станций планируется в конце 2022 года.

Вместе с тем Жуков пообещал завершить благоустройство прилегающих территорий ко Дню города, который пройдет 10–11 сентября.

Станция БКЛ "Сокольники" расположена у главного входа в одноименный парк – на Сокольнической площади между улицами Русаковской и Сокольнический Вал. В настоящее время на станции завершаются архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, ведется монтаж кабеля и трубопровода. Общая строительная готовность станции составляет 91%.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на будущей станции "Рижская" БКЛ метро начался монтаж панелей в форме зонтов. Он подчеркнул, что панели-зонты играют не только декоративную роль, но и защищают платформу от дождя и снега.

