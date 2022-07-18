На платформе станции "Рижская" БКЛ начался монтаж панелей в форме зонтов

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На будущей станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж панелей в форме зонтов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Продолжаются работы по архитектурной отделке платформенного участка станции "Рижская", более чем на треть выполнена укладка пола гранитом. Строители приступили к установке панелей-зонтов вдоль центральной части платформы, аналогичные работы начинаются над путями", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что панели-зонты играют не только декоративную роль, но и защищают платформу от дождя и снега.

"Продолжается также установка главных архитектурных элементов станции "Рижская" – металлических арочных порталов, связывающих центральный зал с платформами", – пояснил Бочкарев, добавив, что всего будет 16 арок.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что строители готовятся к монтажу архитектурной подсветки платформенного участка и монтируют инженерные системы в вестибюле станции. В настоящее время отделочные работы идут и в зоне пересадки на Калужско-Рижскую линию.

Станция войдет в состав северо-восточного участка БКЛ метро вместе со строящимися станциями "Сокольники" и "Марьина Роща" и уже действующими "Авиамоторной", "Лефортово" и "Электрозаводской".

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к благоустройству территории возле вестибюля строящейся станции "Рижская" БКЛ метро. По словам Бочкарева, на благоустраиваемую территорию вернется историческая функция городского сквера, расположенного напротив Рижского вокзала. Он отметил, что на Рижской площади высадят цветники, деревья и кустарники, оборудуют места для отдыха.

