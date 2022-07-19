ТПУ "Кутузовская" объединит МЦД-4, МЦК, метро и наземный транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортно-пересадочный узел "Кутузовская" объединит МЦД-4, МЦК, метро и наземный транспорт, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Сама станция "Кутузовская", которая войдет в четвертый диаметр, возводится в Дорогомиловском районе. Она завершит создание ТПУ, благодаря чему у горожан появится новый транспортный узел с современной инфраструктурой и множеством способов пересадок.

"Кутузовскую" будущего МЦД-4 мы строим на перспективу – к 2025 году пассажиропоток здесь, по прогнозам, составит 16 тысяч человек, а к 2030-му может увеличиться до 25 тысяч человек в сутки. Новый ТПУ улучшит транспортную доступность 70 тысяч жителей Дорогомиловского района", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Дептрансе уточнили, что также в рамках проекта появится пешеходная связь с улицей Кульнева. Так, больше не нужно будет огибать Кутузовский проспект и переходить дорогу по подземному переходу.

Отмечается, что с появлением ТПУ в некоторые объекты можно будет попасть, не выходя на улицу. Тысячи людей, работающих в офисах рядом, будут пользоваться переходом.

Для пассажиров нового пригородного вокзала "Кутузовская" четвертой линии МЦД будут доступны две платформы с навесами, надземный вестибюль с бесшовной пересадкой на метро и МЦК, а также пересадка на наземный транспорт в шаговой доступности.

Уточняется, что представители РЖД уже выполнили различные обследования и работы и приступили к интеграции будущего диаметра и подземки.

Ранее сообщалось, что специалисты почти на 50% выполнили работы по благоустройству территории ТПУ "Марьина Роща". Около территории ТПУ благоустроят территорию в 1,4 гектара. Здесь появятся газоны, деревья, кустарники и парковка.

ТПУ "Марьина Роща" объединит новую станцию БКЛ метро, действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также будущую станцию МЦД-2.