Юлиана Княжевская: на первых четырех маршрутах МЦД планируется построить еще 11 остановок

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства Москвы

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что по протяженности первых четырех Московских центральных диаметров (МЦД) планируют построить 11 дополнительных остановок и станций.

"В настоящее время на МЦД открыто 136 остановочных пунктов, при этом на первых четырех диаметрах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря которым будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию", – уточнила Княжевская.

Она добавила, что в столице идет строительство 96 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Так, от ТПУ "Рижская" пассажиры смогут совершить пересадку на МЦД-2, 3 и 4, а также высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург – Москва.

Еще шесть ТПУ сформируют на базе Киевского направления железной дороги. Их планируют ввести на станциях Аминьевская, Минская, Кутузово, Камушки, Беговая и Белорусском вокзале.

Отмечается, что первые линии МЦД Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) начали работу в 2019 году. Маршруты выполняют функции наземного метро. Интервал поездов на линиях составляет от 5 до 6 минут в часы высокой загруженности.

Ранее пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 проинформировали о введении функции бесконтактной активации проездных. Теперь активировать билет можно на всех направлениях ЦППК.

В ЦППК отметили, что подобная система позволяет экономить около 10 секунд за один проход. Это около 2,5 часа в год.