"Это наш город": пассажиропоток будущего МЦД-5 может составить почти 200 млн человек в год

Пассажиропоток будущего МЦД-5 может составить около 200 миллионов человек в год. Этот центральный диаметр в данный момент проектируют. Планируется, что на нем будет 39 станций, а с 11 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.

МЦД-5 позволит сэкономить время в пути для пассажиров Ярославского и Павелецкого направлений, которые уедут в центр. Им больше не нужно будет делать пересадку в районе вокзалов.