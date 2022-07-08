Мобильное приложение "Московский транспорт" обновили. Об этом сообщили в Дептрансе.

Сервис стал удобнее для водителей. В программе появилось еще больше функций. Например, сервис позволит оплачивать парковку прямо через телефон. Также с помощью программы можно узнать о загруженности трасс, построить удобный маршрут с учетом перекрытий или понять, сколько времени уйдет на дорогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.