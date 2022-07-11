Воду начали раздавать еще на 7 станциях московского метро из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Еще на семи станциях столичного метро стали раздавать воду пассажирам из-за жары, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что горожане могут получить воду в бутылках на 18 станциях.

В публикации Дептранса говорится, что после результатов мониторинга температуры было принято решение добавить еще 7 станций:

"Аэропорт";

"Водный стадион";

"Улица 1905 года";

"Динамо";

"Сокольники";

"Библиотека имени Ленина";

"Комсомольская" (Сокольнической линии).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал , что в понедельник, 11 июля, в столице ожидается до 33 градусов, однако уже во вторник похолодает на 8–10 градусов.

Кроме того, как отметил эксперт, в понедельник локально вероятна гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду.

К выходным станет еще прохладнее, продолжил синоптик. В субботу, 16 июля, прогнозируется около 20 градусов. Температурный фон в течение недели в среднем будет 22–25 градусов, уточнил Вильфанд.