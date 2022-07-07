"Московский патруль": задержаны дебоширы из электрички

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская задержали троих дебоширов, которые устроили драку в электричке. Поезд следовал по маршруту Волоколамск – Москва.

На кадрах с камер наблюдения в одном из вагонов видно, как трое молодых людей остервенело пинают лежащего на полу пенсионера. За пару минут до этого хулиганы распивали алкоголь, нецензурно выражались и громко смеялись. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.