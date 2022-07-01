Грузовая машина сгорела на МКАД

На МКАД, в районе поворота на Калужское шоссе, сгорела грузовая машина. Кадры выложили в Сеть очевидцы. Автомобиль выгорел практически полностью, хотя оперативные службы приехали быстро.

Оцепили две полосы МКАД, пока работали пожарные. О состоянии водителя данных не сообщали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.