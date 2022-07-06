СК на Урале проверит полицейского, проигнорировавшего звонки об избиении мужчины

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Следователи проверят сотрудника полиции, который проигнорировал сообщения местных жителей об избиении мужчины в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая у одного из домов по улице Грибоедова. Там избили 46-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. В ходе расследования выяснилось, что в момент конфликта местные жители сообщили в территориальный отдел полиции о происходящем на улице, но принимавший эти звонки сотрудник МВД не отреагировал на них должным образом.

В связи с этим будет проведена проверка и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностного лица.

Ранее правоохранители задержали трех человек по делу о драке в Ковдоре под Мурманском. На данный момент решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании наказания. Также представители СК выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Драка произошла у ночного клуба в ночь на понедельник, 4 июля, на центральной площади Ковдора. В результате пострадали четыре человека. В общей сложности в отделение полиции было доставлено 15 человек. Предварительно, конфликт произошел на бытовой почве.