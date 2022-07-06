Три человека задержаны по делу о массовой драке в мурманском Ковдоре

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Правоохранители задержали трех человек по делу о массовой драке в Ковдоре под Мурманском. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно разыскных мероприятий задержаны трое мужчин 1991, 2001, 2003 годов рождения", – отметили в ведомстве.

На данный момент решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании наказания. Также представители СК выясняют причины и все обстоятельства случившегося.

Массовая драка произошла у ночного клуба в ночь на понедельник, 4 июля, на центральной площади Ковдора. В результате пострадали четыре человека. В общей сложности в отделение полиции было доставлено 15 человек. Предварительно, конфликт произошел на бытовой почве.

Ранее массовая драка произошла между игроками любительских футбольных клубов "Куяда" и "Дербент" после матча национальной футбольной лиги Дагестана.

Инцидент произошел во время стыкового матча за право выступать в Высшей лиге лиги Дагестана в следующем сезоне. Игроки клубов начали бить друг друга сразу после финального свистка.