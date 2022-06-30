Фура врезалась в столб на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе устраняют последствия крупного ДТП. На повороте фура врезалась в столб.

В итоге световая опора наклонилась под 45 градусов и зависла над дорогой.

Судя по кадрам с места аварии, грузовик ехал на высокой скорости. Кабина сильно деформировалась. Водитель не получил травм. В результате аварии движение по шоссе было сильно затруднено. Но к этому моменту машину уже оттащили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.