"Московский патруль": смертность на дорогах и электронные права обсудили в ГИБДД

Смертность на дорогах, поправки в правила дорожного движения и электронные права. Вот лишь некоторые темы, которые затронули на пресс-конференции главы ГИБДД России Михаила Черникова. Одними из ключевых, стали вопросы о СИМах – средствах индивидуальной мобильности.

Количество аварий с участием самокатов, гиро скутеров и сигвеев растет. Некоторые электросамокаты могут развивать скорость до 60 километров в час. Однако по правилам дорожного движения человек, управляющий таким транспортным средством, лишь пешеход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.