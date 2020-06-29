"Жизнь в большом городе": рыба

В столичном регионе готовы выращивать рыбы ценных пород – развивается аквакультура, открываются новые производства.

Кто снабжает столицу речной и морской продукцией? Какие московские предприятия и хозяйства выращивают рыбу? Как происходит процесс импортозамещения? И где забрасывают удочки столичные рыбаки?