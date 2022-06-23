"Деньги 24": Росстат зафиксировал дефляцию на овощи

За неделю в среднем подешевели все овощи, но особенно отличились капуста и помидоры. Сахар просел на 2%, яйца – на 0,5%. Росстат фиксирует не инфляцию, а дефляцию.

Почему это опасно для обычных потребителей и для бизнеса. Об этом – в программе "Деньги 24".