"Доктор 24": бесконтрольный прием витаминов

Врачи говорят, что среди молодежи растет количество тех, кто принимает витамины в больших количествах. Но вместо здоровья они получают проблемы: разрушаются зубы, появляются камни в почках, снижается иммунитет.

Как принимать витамины, чтобы они помогали, а не разрушали? Об этом – в программе "Доктор 24".