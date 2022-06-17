"Доктор 24": летние инфекции в мегаполисе

Какие продукты летом чаще всего вызывают отравления? Каким шашлыком можно отравиться, а каким нет?

В каких напитках могут быть эти опасные бактерии? И что делать, чтобы не заразиться ими через зелень? Об этом – в программе "Доктор 24".