Нелюдимый манул показался посетителям Московского зоопарка

Нелюдимый манул Тимофей все-таки вышел на прогулку в московском зоопарке. На этот раз зверь решил поохотиться на голубя, однако хищнику помешало стекло вольера.

Сотрудники зоопарка говорят, что стараются сохранять охотничьи инстинкты у животных. Еду прячут, заворачивают в коробки, пакеты, подвешивают на веревке.

У Тимофея инстинкты развиты неплохо. Охотиться он любит не только на голубей, но и на сотрудников зоопарка. Недавно манул был замечен в неоднократных попытках напасть на видеооператора.

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