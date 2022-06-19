Москвичи засняли белку у главного здания МГУ

Москвичи встретили белку в сквере возле главного здания МГУ. Грызун спустился к самодельной кормушке, не испугавшись ни людей, ни собаки.

Собака между тем была явно поражена такой встречей и попыталась запрыгнуть на дерево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

