Умер генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков

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Генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков умер на 91-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-бюро СВР Сергея Иванова.

Обстоятельства его смерти не уточняются.

Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде. Он окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года работал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. Этой деятельности Соцков посвятил более 40 лет.

Он написал несколько книг и сборников по истории разведки, в том числе сборники архивных документов "Прибалтика и геополитика", "Агрессия" и "Секреты польской политики".

В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу "Операция "Тарантелла".

Соцков внес огромный вклад в историографию отечественной разведки.

