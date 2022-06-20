За сутки в РФ госпитализировали 626 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в РФ госпитализировали 626 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 14,2% меньше, чем накануне.

Число госпитализаций выросло в 24 регионах, а снизилось – в 39. Ситуация не изменилась в 22 субъектах.

За сутки болезнь перебороли 2 723 человека, что на 17% меньше в сравнении с 19 июня. Умерли за сутки 54 человека.

Всего в РФ за последние 24 часа выявили 2 667 новых случаев коронавируса. В Москве за сутки выявили 161 случай заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

