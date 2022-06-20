Москвичей предупредили о дождливой погоде на неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождливая погода с низким атмосферным давлением и температурой около 20 градусов ожидает жителей Москвы на неделе с 20 июня. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По предварительным прогнозам, в понедельник столица окажется в тылу циклона, температура воздуха будет до 20–22 градусов. Во вторник, 21 июня, температура еще понизится, в Подмосковье будет до 15 градусов, пройдут небольшие дожди.

Синоптик добавил, что со среды плотность облаков увеличится, дожди будут сильными. В четверг, 23 июня, характер особо не изменится, но чуть станет теплее – 20-22 градуса.

По словам Вильфанда, с субботы возможно потепление, по предварительным расчетам, столбик термометра поднимется до 25 градусов и выше.

Ранее синоптики сообщили, что в середине следующей неделе в Москве ожидаются проливные дожди. Метеорологи рассказали, что показания термометров опустятся ниже уровня климатической нормы – после полудня будет около 19 градусов.