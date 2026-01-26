26 января, 14:00Технологии
Городской медиабанк "Мосфото" стал доступен в мессенджере MAX
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Официальное приложение городского медиабанка "Мосфото" появилось в мессенджере MAX. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Чтобы открыть приложение, сначала нужно запустить чат-бот "Мос.Фото". Затем в мессенджере появится диалоговое окно, через которое можно попасть на адаптированную страницу медиабанка. Как в веб-версии, там представлены основные блоки и рубрики.
Опубликованные там файлы проверены и легальны. Их можно бесплатно скачать и разместить в интернете и СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника.
Ранее в "Мосфото" появились снимки с пресс-показа спектакля "Лавр" в Театре на Малой Ордынке. Режиссером постановки по одноименному произведению Евгения Водолазкина выступил Эдуард Бояков. Все желающие могут скачать из медиабанка профессиональные фотографии и видеоролики.