Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 14:00

Технологии

Городской медиабанк "Мосфото" стал доступен в мессенджере MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальное приложение городского медиабанка "Мосфото" появилось в мессенджере MAX. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы открыть приложение, сначала нужно запустить чат-бот "Мос.Фото". Затем в мессенджере появится диалоговое окно, через которое можно попасть на адаптированную страницу медиабанка. Как в веб-версии, там представлены основные блоки и рубрики.

Опубликованные там файлы проверены и легальны. Их можно бесплатно скачать и разместить в интернете и СМИ, а также использовать в презентациях при условии указания источника.

Ранее в "Мосфото" появились снимки с пресс-показа спектакля "Лавр" в Театре на Малой Ордынке. Режиссером постановки по одноименному произведению Евгения Водолазкина выступил Эдуард Бояков. Все желающие могут скачать из медиабанка профессиональные фотографии и видеоролики.

Читайте также


культуратехнологиигород

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика