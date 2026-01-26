Форма поиска по сайту

Сильные вспышки на Солнце возможны 26–27 января

Фото: depositphotos/magann

Вспышки предпоследнего класса мощности (М) возможны на Солнце в понедельник и вторник, 26 и 27 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Ученые отметили, что в настоящее время вспышечная солнечная активность в основном низкая. Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на классыА, В, С, М и Х. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури.

Ранее на обратной стороне Солнца произошел крупный двойной взрыв. Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН отметили, что если гипотетические центры активности, в которых произошли выбросы, просуществуют около пяти дней, то их можно будет увидеть с Земли.

До этого на Земле завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года. Геомагнитные индексы покинули красную зону и стабилизировались на 3–4-м уровне планетарного индекса Kp, отделяющего спокойную магнитосферу планет от слабовозмущенного уровня.

