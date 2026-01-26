Форма поиска по сайту

26 января, 13:01

Транспорт

Более 400 терминалов по продаже билетов установят в метро Москвы до конца года

Фото: mosmetro.ru

Более 400 информационных терминалов по продаже билетов (ИТПБ) планируется установить в столичном метрополитене к концу текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, обновленные устройства уже зарекомендовали себя как удобные и надежные оборудования. В частности, они позволяют москвичам и гостям города приобрести абонемент или пополнить баланс карты "Тройка" в несколько касаний, не тратя время на ожидание в кассах.

"До конца 2026 года на станциях метро установят 450 новых устройств. Они заменят терминалы с истекающим сроком службы. Решение о заключении контракта на производство и поставку нового оборудования принял мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Ликсутов.

На данный момент 6 новых терминалов уже доступны пассажирам на станциях "ВДНХ", "Медведково", "Кунцевская" Большой кольцевой линии и на вокзале Нижегородская. С момента установки оборудование было использовано около 10 тысяч раз. Чаще всего пассажиры пополняли билет "Кошелек" карты "Тройка".

Аппараты отличаются интуитивно понятным меню и гарантируют безопасность платежей благодаря банковским технологиям защиты данных. Кроме того, они ускорили обслуживание пассажиров в 2 раза и освободили пространство в вестибюлях благодаря компактному дизайну.

В начале декабря прошлого года сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех турникетах метро и МЦК. Оплатить поездку таким способом можно также в поездах компании "Аэроэкспресс", на причалах речного электротранспорта и нескольких станциях МЦД. В связи с популярностью такого способа оплаты столичные власти планируют запустить его на всех станциях диаметров уже до конца 2026 года.

