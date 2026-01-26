Форма поиска по сайту

26 января, 13:29

Общество

Минздрав РФ одобрил вакцину против ВПЧ для применения у детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав РФ одобрил использование первой отечественной вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" для детей и подростков 9–17 лет, сообщили ТАСС в компании "Нанолек", зарегистрировавшей препарат в марте 2025 года.

В компании уточнили, что изменения уже внесены в документы регистрационного досье вакцины. Решение Минздрава было основано на результатах клинического исследования третьей фазы, в котором участвовали 402 здоровых ребенка в пяти российских медцентрах, включая Сеченовский университет и ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова".

По данным организации, вакцина показала хорошую переносимость, а ее эффективность и безопасность сопоставимы с зарубежным четырехвалентным аналогом.

Применение с 9 лет соответствует международной практике иммунопрофилактики, которая предполагает формирование защиты до возможного контакта с инфекцией. Такой подход максимально снижает долгосрочные риски развития связанных с ВПЧ заболеваний, включая рак шейки матки, рак вульвы, рак влагалища, рак анального канала и другие онкологические нозологии.

Производство "Цегардекса" полностью локализовано в России. В октябре 2025 года "Нанолек" при поддержке Фонда развития промышленности открыл в Кировской области первое отечественное предприятие по выпуску этой вакцины с общим объемом инвестиций 7,5 миллиарда рублей. Производство охватывает полный цикл – от получения антигена до выпуска готового препарата.

Первые серии уже в производстве, выход на рынок запланирован на вторую половину 2026 года. С 2027-го компания готова выпускать более 3 миллионов доз ежегодно для обеспечения Национального календаря прививок.

"Нанолек" – российская биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году и входящая в число лидеров по производству педиатрических вакцин. Ее портфель включает препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, а также онкогематологические и орфанные лекарства. Выручка компании по итогам 2024 года составила 25 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что вакцина против птичьего гриппа H5N1 в настоящее время проходит клинические испытания и готовится к серийному производству на случай пандемии. Специалистами разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, включая H5.

медицинаобщество

