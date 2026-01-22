Форма поиска по сайту

22 января, 16:33

Общество

Роспотребнадзор сообщил об испытаниях вакцины против штамма птичьего гриппа

Фото: depositphotos/jroballo

Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 в настоящее время проходит клинические испытания и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалистами разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, включая H5.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" является одним из двух в мире сотрудничающих с ВОЗ центров по изучению гриппа в зонах пересечения экосистем человека и животных.

"Центр круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, проводит мониторинг, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации. Ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что эффективность новой российской вакцины для терапии меланомы превышает 90%. По словам научного руководителя НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, первые пациенты получат отечественную вакцину в начале 2026 года.

"Новости дня": московские ученые разработали вакцину против аллергии на пыльцу березы

