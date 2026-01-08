Препарат против болезни Крона начали разрабатывать в России

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Ученые передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к разработке препарата для лечения болезни Крона. В его основу лягут уникальные ферменты морских микроорганизмов, рассказала ТАСС директор школы Людмила Текутьева.

"Молекула, найденная и идентифицированная ранее, и синтезированные на ее основе биотехнологическим путем ферменты показали потенциальную эффективность в нескольких направлениях", – подчеркнула она.

Как отметила Текутьева, на следующем этапе работы специалисты проведут доклинические исследования.

Болезнь Крона является разновидностью воспалительного заболевания кишечника. У человека могут наблюдаться диарея, лихорадка, боль в животе, кровь в стуле, язвы во рту и другие симптомы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора создали новый количественный тест для диагностики вируса герпеса пятого типа. Он позволяет не только определить наличие болезни, но и измерить ее уровень в организме. Новая разработка, в отличие от стандартного ПЦР-теста, помогает оценить вирусную нагрузку. С помощью этого врачи смогут предсказать возможные последствия для здоровья пациента.

