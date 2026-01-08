Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 08:14

Наука

Препарат против болезни Крона начали разрабатывать в России

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Ученые передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) приступили к разработке препарата для лечения болезни Крона. В его основу лягут уникальные ферменты морских микроорганизмов, рассказала ТАСС директор школы Людмила Текутьева.

"Молекула, найденная и идентифицированная ранее, и синтезированные на ее основе биотехнологическим путем ферменты показали потенциальную эффективность в нескольких направлениях", – подчеркнула она.

Как отметила Текутьева, на следующем этапе работы специалисты проведут доклинические исследования.

Болезнь Крона является разновидностью воспалительного заболевания кишечника. У человека могут наблюдаться диарея, лихорадка, боль в животе, кровь в стуле, язвы во рту и другие симптомы.

Ранее специалисты Роспотребнадзора создали новый количественный тест для диагностики вируса герпеса пятого типа. Он позволяет не только определить наличие болезни, но и измерить ее уровень в организме. Новая разработка, в отличие от стандартного ПЦР-теста, помогает оценить вирусную нагрузку. С помощью этого врачи смогут предсказать возможные последствия для здоровья пациента.

Медико-биологическое агентство России подало заявку на регистрацию вакцины от аллергии

Читайте также


наука

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика