Новый тест для диагностики вируса герпеса пятого типа создан в РФ

Фото: 123RF/loft39studio

Специалисты Роспотребнадзора создали новый количественный тест для диагностики вируса герпеса пятого типа, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что тест позволяет не только определить наличие вируса, но и измерить его уровень в организме. Разработка велась в рамках реализации федпроекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

Цитомегаловирус, известный как вирус герпеса пятого типа, широко распространен и может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 90% населения заражены герпесвирусами.

В Роспотребнадзоре пояснили, что новая разработка, в отличие от стандартного ПЦР-теста, помогает оценить вирусную нагрузку. С помощью этого врачи смогут предсказать возможные последствия для здоровья пациента.

После обнаружения инфекции необходимо осуществить контроль за состоянием больного человека. Это включает регулярное отслеживание уровня вируса, чтобы своевременно выявлять осложнения и контролировать рецидивы, пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что все компоненты нового теста производятся в России, что обеспечивает его доступность для граждан.

Ранее страна вошла в число немногих, где с 2010 по 2019 год значительно снизился уровень неинфекционных заболеваний среди мужчин и женщин.

Несмотря на то что большая часть государств достигла успехов в снижении риска преждевременной смерти от неинфекционных болезней за это десятилетие, в 60% из них прогресс замедлился по сравнению с прошлым периодом, отметили в ВОЗ.