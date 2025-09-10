Врач Мескина: грипп может спровоцировать поражения сердца, почек и нервной системы

В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа. Когда ждать традиционного роста заболеваемости и в чем важность прививки – в материале Москвы 24.

18 мобильных пунктов

В столице началась масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Сделать прививку можно в любой городской поликлинике, обратившись к администратору, или в отделение медицинской профилактики.

Для тех, кому удобно поставить вакцину по пути на работу, в столице работает 18 мобильных пунктов, расположенных у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00 – по субботам и с 08:00 до 16:00 – по воскресеньям. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сама прививка полностью бесплатна, а найти ближайший пункт можно здесь.

В первую очередь, врачи рекомендуют вакцинироваться тем, для кого грипп представляет наибольшую опасность: детям, пожилым, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями.

"Это абсолютно безопасно: вакцина изготавливается из инактивированного вируса, поэтому заболеть после процедуры невозможно. При этом она позволяет организму выработать иммунный ответ, который необходим при встрече с настоящим вирусом", – рассказал Москве 24 главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в структуре вирусов в столице наблюдается небольшое увеличение доли риновирусов, что характерно для данного времени года. Второе и третье места по распространенности занимают коронавирусы и вирусы парагриппа.

Эффективно и безопасно

В целом пик сезонного подъема заболеваемости гриппом приходится на период с конца ноября до января включительно. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

"Грипп – это не просто простуда. Это серьезная вирусная инфекция, которая может вызвать тяжелые осложнения. Одно из самых частых и опасных – бактериальная пневмония. Кроме того, встречаются поражения сердца (миокардит), почек и других органов, а также нервной системы – миелит и полирадикулоневрит", – сказала она.





Елена Мескина врач-инфекционист Каждый год состав вакцины меняется, так как вирусы гриппа постоянно мутируют. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), анализируя циркуляцию штаммов в мире, в том числе в Южном полушарии, где сезон зеркально противоположен нашему, дает прогноз, какие разновидности вируса придут зимой. На основе этого и создается актуальная вакцина.

Особенно тяжело, по словам врача, грипп переносят дети до пяти лет, в особенности младше двух, и пожилые старше 65.

"Задача прививки – не только предотвратить заболевание, но и, что самое важное, предупредить тяжелые осложнения и летальные исходы. Даже если привитый человек заболеет, он перенесет инфекцию в легкой форме – несколько дней недомогания вместо 10–14 дней высокой температуры и изматывающего кашля", – объяснила специалист.

Кроме того, Мескина подчеркнула, что вакцинация предотвращает обострение хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, легочных, почечных и других, для которых грипп является мощным триггером, способным привести к декомпенсации (нарушение нормальной работы органов или организма в целом) и другим непростым последствиям.

"Для выработки полноценного иммунитета после прививки требуется 2–4 недели. Поэтому оптимальное время для вакцинации – сентябрь-октябрь. Успеть привиться нужно как минимум за месяц до предполагаемого начала сезонного подъема заболеваемости. Если сделать прививку сейчас, к середине октября у человека уже будет защита", – отметила инфекционист.





Елена Мескина врач-инфекционист Вакцинация от гриппа безопасна. За всеми препаратами ведется постоянный мониторинг по переносимости и эффективности. Однако прививаться нужно ежегодно, так как иммунитет к гриппу нестойкий.

Но есть и те категории граждан, которым стоит быть аккуратными с прививкой, рассказал Москве 24 вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Людей, которым нельзя прививаться от гриппа, очень мало. В это число входят те, кто склонен к резким аллергическим реакциям. При этом вакцины от гриппа невысокореактогенные и абсолютно безопасные. И будет правильно, если такие пациенты посоветуются с терапевтом и получат его согласие на вакцинацию", – сказал он, добавив, что в целом люди с пониженным иммунитетом еще более заинтересованы в защите.

Нельзя забывать и про меры профилактики.

"Важно уделить внимание укреплению общего здоровья. Это физкультура, мытье рук, избегание мест большого скопления людей. Если человек видит, что рядом с ним находится кто-то с признаками простудного заболевания, нужно стараться держаться в стороне", – отметил вирусолог.

Альтштейн также напомнил, что уже заболевшему человеку стоит носить медицинскую маску – в таком случае она поможет защитить окружающих.