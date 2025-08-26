Эпидемиолог Лебедев назвал низкими риски из-за распространения штамма "Стратус"

В России распространяется новый вариант коронавируса "Стратус", предупредили специалисты. Что важно о нем знать и как защитить себя и близких, расскажет Москва 24.

Почти как ОРВИ

Заболеваемость новым вариантом коронавируса "Стратус" демонстрирует ежедневный рост. Всего, по данным на 23 августа, в России было зафиксировано 384 случая, а в перспективе значение будет увеличиваться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В целом же штамм не является принципиально новым, поскольку эволюционировал от циркулировавшего ранее "Омикрона". Конкретно эта разновидность имеет повышенную заразность, но протекает легко, пояснял РИА Новостям ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, симптомы "Стратуса" напоминают ОРВИ:



повышение температуры;

головная боль;

боли в горле;

кашель;

заложенность носа;

насморк;

слабость.

При этом штамм отличается от прочих тем, что вызывает осиплость голоса или даже его временную потерю. Состояние проявляется уже на первый-второй день после инфицирования и наблюдается более чем у 70% заболевших, указал Лебедев.





Михаил Лебедев ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Тем не менее риск для общественного здоровья можно оценить как низкий – уровень популяционного иммунитета от коронавирусной инфекции сохраняется на достаточно высоком уровне.

По словам эксперта, наибольшую опасность "Стратус" представляет для пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. В свою очередь, выявить вирус позволят существующие российские тесты.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупреждал, что в целом пик распространения коронавируса придется на октябрь-ноябрь 2025 года. Однако речи о пандемии не идет, поскольку вирус исчерпал свой эпидемический потенциал, подчеркнул эксперт.

Без паники

К числу эффективных способов профилактики "Стратуса" относится регулярное мытье рук или их обработка с помощью антисептика и периодическая дезинфекция поверхности мобильных телефонов и других гаджетов. Не менее важно стараться избегать мест массового скопления людей, а при нахождении в таком пространстве – использовать медицинскую маску, напомнил Михаил Лебедев.

Причем средства индивидуальной защиты могут пригодиться и дома, если кто-то из близких заболел, добавлял Геннадий Онищенко. Помимо этого, академик рекомендовал одеваться по погоде, соблюдать режим сна и правильного питания. Он также призвал помнить, что иммунитет ухудшается из-за паники и сильных переживаний.

Оценивая необходимость вакцинации, в Роспотребнадзоре уточняли, что прививки от гриппа, в частности, снижают число тяжелых случаев, однако не предотвращают заражение COVID-19.





пресс-служба Роспотребнадзора

Коронавирусы относятся к другой группе вирусов и имеют иную структуру, поэтому иммунитет, выработанный после прививки от гриппа, не дает специфической защиты от заражения коронавирусом или от его вариантов, в том числе "Стратуса".

В свою очередь, массовая вакцинация конкретно от COVID-19 сейчас не проводится нигде в мире, пояснял радио "КП" директор НИЦ профилактики и лечения вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог, клинический вирусолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Тенденция объясняется снижением чувствительности возбудителя вируса к препарату. Однако если ситуация сильно ухудшится, подход пересмотрят, заключил специалист.

