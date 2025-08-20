Гонконгский и свиной грипп ожидаются в новом эпидсезоне в России

Фото: depositphotos/serezniy

Гонконгский и свиной грипп ожидаются в России в новом эпидемиологическом сезоне, сообщил Агентству "Москва" доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Как отметил врач, по сезону ОРВИ и гриппа в 2025–2026 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует включить в классические вакцины, производимые на куриных эмбрионах, антигены вируса гриппа для северного полушария.

В их числе – вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09, вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2), и вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). Кроме того, в четырехвалентные вакцины включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata), уточнил Коновалов.

По его словам, штаммы H1N1 и H3N2 известны как свиной и гонконгский грипп. Такие вирусы могут вызвать высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения.

Более того, осенью и зимой прогнозируется подъем заболеваемости иновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями. Защититься от тяжелых форм гриппа и осложнений можно благодаря вакцинации, которая уже началась, добавил специалист.

В октябре–ноябре начнется подъем заболеваемости COVID-19, сказал ранее академик РАН Геннадий Онищенко. Он уточнил, что это обычные сроки начала заболеваний, конец которых приходится на март. Этому способствует похолодание.

Однако никаких пандемий не будет, потому что коронавирус исчерпал свой эпидемический потенциал, подчеркнул эксперт.