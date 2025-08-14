Подъем заболеваемости РВИ ожидается в России в осенне-зимний период

Фото: depositphotos/dmitrytph

Подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (РВИ) ожидается в России в осенне-зимний период, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В связи с этим, отметили в надзорном ведомстве, в стране началась подготовка к сезону ОРВИ.

"В Роспотребнадзоре рекомендовали в рамках профилактики чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также стараться избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания", – поделились в пресс-службе.

Также ведомство отметило важность отказа от самолечения и обращения к врачу при первых симптомах болезни.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что подъем заболеваемости коронавирусом в России начнется в октябре-ноябре. По его словам, это обычные сроки начала заболеваний, конец которых приходится на март. Этому способствует похолодание, которое, как отметил эксперт, уже фиксируется.

Кроме того, следует учитывать, что скоро школьники и студенты вернутся к учебе, что создаст благоприятные условия для распространения инфекции, подчеркнул эпидемиолог.

