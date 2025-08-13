Академик РАН Онищенко: подъем заболеваемости COVID в России начнется в октябре–ноябре

Фото: 123RF/dragoscondrea

Подъем заболеваемости коронавирусом в России начнется в октябре–ноябре, рассказал в беседе с Москвой 24 эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, это обычные сроки начала заболеваний, конец которых приходится на март. Этому способствует похолодание, которое, как отметил эксперт, уже фиксируется.

Кроме того, следует учитывать, что скоро школьники и студенты вернутся к учебе, что создаст благоприятные условия для распространения инфекции, подчеркнул эпидемиолог.





Геннадий Онищенко эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента РАО Я хочу принципиально сказать, что будет рост заболеваемости, но никаких пандемий, эпидемий не будет, потому что свой эпидемический потенциал COVID уже исчерпал.

По мнению специалиста, для возникновения следующей пандемии необходим новый штамм, способный преодолеть межвидовой барьер и таким образом стать заразным для человека.

Онищенко порекомендовал проходить вакцинацию в качестве одного из эффективных способов профилактики, в том числе от гриппа, поскольку природа и эпидемиология этих заболеваний схожи.

Вместе с тем он подчеркнул важность регулярного обследования на COVID и подготовки к осени, например, соблюдение режима сна, правильное питание и выбор одежды по погоде.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков высказал мнение, что новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти в конце осени или начале зимы 2025 года.

"Последний штамм, который зафиксирован в России, обусловил подъем заболеваемости. Дело в том, что COVID часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно", – пояснил он в беседе с РИА Новости.

В связи с этим, по словам инфекциониста, предсказать пик заболеваемости сложно. По его наблюдениям, дальнейшее развитие пандемии будет зависеть от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета.

Также Поздняков напомнил, что пик заболеваемости обычными респираторными вирусными инфекциями, такими как ОРВИ, риновирусы и аденовирусы, традиционно приходится на осенний период.

Говоря об ожидаемых штаммах гриппа на сезон 2025–2026 годов, эксперт заверил, что они останутся прежними – вариации H1N1 и H3N2. Согласно прогнозу врача, заболеваемость ими будет расти с октября по декабрь, а следующий всплеск активности может произойти весной 2026-го.

На фоне этого он посоветовал сделать прививку от гриппа в сентябре–октябре, поскольку в этот период вакцина уже будет доступна.

"Другие меры традиционные. Старайтесь избегать мест скопления людей. В крайней необходимости – в помещениях, где может находиться много потенциальных переносчиков инфекции, можно использовать барьерную защиту – маски и респираторы", – рекомендовал специалист.

При этом Поздняков призвал не злоупотреблять антисептиками, а также поддерживать иммунитет правильным питанием, полноценным сном и избегать стрессов.

До этого сообщалось, что новый штамм коронавируса "Стратус" (вариант XFG) начал распространяться в России. Первый случай заболевания был обнаружен 24 апреля. При этом большая часть выявленных случаев приходится на Москву – 54%.

Новый штамм характеризуется высокой заразностью, осиплостью или сиплостью голоса. Симптомы этого варианта COVID в основном легкие и похожи на другие варианты "Омикрона".

