Новый штамм коронавируса "Стратус" начал распространяться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России начал распространяться новый подвид COVID-19 "Стратус" (вариант XFG). Выявлено уже 114 случаев заражения, этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, первый случай заболевания в России был обнаружен 24 апреля. Большая часть выявленных случаев приходится на Москву – 54%. Образцы также были отобраны из других регионов.

Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что "Стратус" отличается высокой заразностью, но не вызывает более тяжелого течения болезни.

"Это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность", – пояснил он.

Ранее надзорное ведомство заявило, что в России не ожидается рост заболеваемости другим штаммом COVID-19 – "Нимбусом". Он является дочерней ветвью варианта XDV, который активно циркулировал в Китае и ряде соседних стран.

В течение июня в России подтвердили 17 случаев заражения "Нимбусом". Для него характерны насморк, небольшой рост температуры и кашель.

