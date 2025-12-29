Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсии за выслугу лет будут распространяться на служивших в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий иных государств, с которыми Россия заключила международные соглашения. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

При этом, если человек, получающий пенсию, поступит на службу в соответствующие органы иностранных государств, выплаты временно будут приостановлены.

Также изменения внесены в федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации". Сейчас по общероссийским нормам обеспечиваются пенсионеры-силовики из новых регионов. Теперь действие закона также распространится на тех, кто служил в армии, нацгвардии или полиции Украины, СБУ и иных украинских спецслужбах в период с 12 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Получать пенсию эти лица смогут, если они не участвовали в противоправных действиях против России, ДНР и ЛНР, а также против их жителей. Учитывать будут периоды военной или приравненной к ней службы до 11 мая 2014 года включительно.

Ранее Путин подписал закон, предполагающий учет службы в добровольческих формированиях в зоне СВО при назначении пенсии за выслугу лет. Документ позволит засчитывать время пребывания в подразделениях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении выплат. Время выполнения задач в качестве добровольцев в особых условиях учтут в льготном исчислении.

