Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все районы Абхазии остались без света в связи с аварийным отключением на высоковольтной линии (ВЛ), сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

В ведомстве уточнили, что отключение произошло на ВЛ Шешелети-1, Шешелети-2 и Ачигвара. На места происшествия выехали ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что из-за урагана "Юханнес" в Швеции без электричества остались свыше 40 тысяч домов. Кроме того, погибли 2 человека.

Вместе с тем в центре города Сундсвалль сорвало часть крыши отеля, а в центральной Швеции было повалено более тысячи деревьев. В некоторых районах страны скорость ветра превышала 45 метров в секунду. В связи с этим были отменены рейсы морских паромов.