Каждая вторая пара в России подавала заявление в ЗАГС онлайн в 2025 году

Фото: 123RF.com/shevtsovy

Каждая вторая пара в России подавала заявление в ЗАГС онлайн через портал "Госуслуги" в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Там рассказали, что сервисом "Госуслуг" в прошлом году воспользовались более 400 тысяч пар. А с момента его запуска заявления онлайн подали более 1,6 миллиона пар.

Отмечается, что средний возраст женихов, подавших заявление, – 34,7 года, а невест – 32,6. При этом самому старшему заявителю 90 лет.

Согласно статистике, самым популярным днем для подачи заявления стало воскресенье. Женщины чаще заполняют его первыми, а мужчины, как правило, оплачивают госпошлину.

Наиболее популярными датами для проведения торжественных церемоний стали 25 апреля, 6 июня, 25 июля, 8 августа и 25 октября. Больше всего браков заключили в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Свердловской области.

В пресс-службе уточнили, что выбрать ЗАГС и подать заявления необходимо минимум за месяц до предполагаемой даты свадьбы. Брак можно зарегистрировать в любом ЗАГСе страны. При этом на церемонию нужно явиться лично, она не проводится онлайн.

Ранее стало известно, что всего в прошлом году в столице поженились более 92 тысяч пар. Самым популярным днем для свадеб стало 25 июля, когда было создано 1 144 новых семьи. Также востребованным оказалось 25 мая, когда поженились 1 113 пар.

