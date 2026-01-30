Более 92 тысяч пар поженились в столице в 2025 году

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Более 92 тысяч пар поженились в Москве в 2025 году, что сделало его одним из самых популярных для создания семьи за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Ежегодно мы стараемся радовать москвичей многообразием возможностей для заключения брака, чтобы каждая пара могла провести торжество своей мечты. Сегодня молодожены могут выбрать необычные места для проведения церемонии, современные отремонтированные дворцы бракосочетания, а также провести уникальную тематическую церемонию", – указала вице-мэр.

Предыдущий рекорд, по ее словам, был установлен в 2022 году, когда поженились более 100 тысяч пар. Второе место по числу браков занимает 2015-й с 99 тысячами церемоний. Предыдущий же год занял третье место, обогнав 2017 год с примерно 90 тысячами браков.

В 2025-м большинство браков заключалось между мужчинами в возрасте 26 лет и женщинами в возрасте 25 лет. Самым популярным днем для свадеб стало 25 июля, когда было создано 1 144 новых семьи. Не менее востребованным оказалось 25 мая, когда поженились 1 113 пар. Третье место по числу регистраций заняло 8 августа, в этот день связали свои узы 122 пары.

Кроме того, молодожены часто выбирали 25 октября, 25 апреля и 25 января. В общей сложности более 9,4 тысячи пар в 2025 году выбрали 25-е число любого месяца.

Также в тройку лидеров вошли 5-е и 15-е числа, где было зарегистрировано свыше 4,1 и 3,6 тысячи браков соответственно. Наименее востребованными стали 2-е и 31-е числа любого месяца. Традиционно большинство свадеб игрались в субботу и пятницу, но также популярными днями для регистрации брака были вторник и четверг.

Согласно статистике, почти 44 тысячи браков заключили в обновленных современных дворцах бракосочетания Москвы. Наибольшей популярностью пользовался Дворец № 1, где сыграли свадьбу более 8,5 тысяч пар. В свою очередь, во дворце № 4 было создано около 8 тысяч семей, а в Шипиловском дворце бракосочетания – более 6 тысяч.

Помимо этого, в октябре также открылся Митинский дворец бракосочетания. За 2,5 месяца его работы там зарегистрировали 198 пар.

Всего для проведения свадебных церемоний в столице доступно более 60 площадок, включая дворцы бракосочетания, музеи, станцию метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Подобрать подходящую локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 января в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем году решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания. Также востребованными традиционно стали дворцы бракосочетания № 1 и 4.