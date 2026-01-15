Почти 4 тыс столичных пар подали заявления на регистрацию брака в новогодние праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 1 по 11 января заявления на регистрацию брака подали 3 915 столичных пар, сообщила начальник управления ЗАГС по Москве Светлана Уханева.

"Ежегодно в первые недели января столичные ЗАГСы получают большое количество заявлений на регистрацию брака, в том числе потому что эти праздничные дни особенно популярны среди влюбленных для принятия столь важного решения", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам Уханевой, до 8 января подача документов была возможна только онлайн, а с 9 января также и при личном визите. Пик активности пришелся на 10 января, когда свои заявления подали 490 пар.

Наибольшей популярностью пользовались первые дни 2026 года. Например, 1 января заявления подали 314 пар, а в Рождество, 7 января, – 322 пары.

Среди самых популярных площадок для регистрации у молодоженов были:



Дворец бракосочетания № 1 – 353 заявления;

Митинский дворец – 239 заявлений;

Дворец бракосочетания № 4 – 221 заявление.



Лидером среди пространств проекта "Новые адреса счастья" стал особняк на Малой Ордынке, который выбрали 154 пары. Также востребованными были усадьба Третьякова и гостиница "Националь" – на каждую из этих площадок пришлось по 125 заявлений.

Всего в Москве доступно более 60 мест для торжественной регистрации брака, включая дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, рестораны и станцию метро "Маяковская". Выбрать площадку можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Подать заявление на регистрацию брака можно через "Госуслуги", mos.ru или при личном визите. Госпошлина составляет 350 рублей.

Ранее сообщалось, что с 5 по 11 января в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем году решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания.