Столичным сервисом "Наша свадьба" воспользовались более миллиона раз в 2025 году

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Жители столицы воспользовались сервисом "Наша свадьба" на mos.ru более миллиона раз в 2025 году, передал портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте информационных технологий отметили, что востребованность сервиса выросла в 2,5 раза в прошлом году. Он позволяет найти площадки для торжества и предлагает на выбор более 60 мест для регистрации брака. Можно выбрать не только дворцы бракосочетания, но даже стадион, усадьбу или станцию метро.

Всего же сервисом с момента запуска воспользовались свыше 1,3 миллиона раз. Он интуитивно понятен и позволяет применить разные фильтры. Например, можно выбрать наиболее удобную локацию, место с возможностью ночной регистрации, посмотреть вместительность. Есть площадки и с панорамным видом, а также с бесплатными и платными парковками.

Глава управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что "Наша свадьба" также показывает и свободные даты для проведения церемонии. Перед началом приема заявлений на регистрацию брака в необычных местах был заранее опубликован список доступных дат. Она связала рост популярности сервиса и с тем, что 2025 год стал рекордным по количеству заключенных браков.

Сервис можно найти на портале mos.ru в разделе "Семья, дети". Чтобы подать заявление на регистрацию брака, нужно иметь полную учетную запись. Новые площадки добавляются ежегодно. Например, в 2025 году там появились локации проекта "Новые адреса счастья", проекта "Лето в Москве" и Митинский дворец бракосочетания.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.