Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 09:49

Общество

Столичным сервисом "Наша свадьба" воспользовались более миллиона раз в 2025 году

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Жители столицы воспользовались сервисом "Наша свадьба" на mos.ru более миллиона раз в 2025 году, передал портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте информационных технологий отметили, что востребованность сервиса выросла в 2,5 раза в прошлом году. Он позволяет найти площадки для торжества и предлагает на выбор более 60 мест для регистрации брака. Можно выбрать не только дворцы бракосочетания, но даже стадион, усадьбу или станцию метро.

Всего же сервисом с момента запуска воспользовались свыше 1,3 миллиона раз. Он интуитивно понятен и позволяет применить разные фильтры. Например, можно выбрать наиболее удобную локацию, место с возможностью ночной регистрации, посмотреть вместительность. Есть площадки и с панорамным видом, а также с бесплатными и платными парковками.

Глава управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что "Наша свадьба" также показывает и свободные даты для проведения церемонии. Перед началом приема заявлений на регистрацию брака в необычных местах был заранее опубликован список доступных дат. Она связала рост популярности сервиса и с тем, что 2025 год стал рекордным по количеству заключенных браков.

Сервис можно найти на портале mos.ru в разделе "Семья, дети". Чтобы подать заявление на регистрацию брака, нужно иметь полную учетную запись. Новые площадки добавляются ежегодно. Например, в 2025 году там появились локации проекта "Новые адреса счастья", проекта "Лето в Москве" и Митинский дворец бракосочетания.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

Более 640 пар поженились в Москве во время январских каникул

Читайте также


обществогород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика